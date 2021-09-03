Тейлор – о Каттералле: «Хоть у него и 26-0, но он меня не впечатляет»
Тейлор желает нанести первое поражение Кроуфорду в его карьере
Оба боксера выступают под эгидой Top Rank
3 сентября 07:39
Джош Тейлор / Фото - reviewjournalАбсолютный чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) не сомневается в том, что может нанести первое поражение обладателю титула WBO в полусреднем весе Теренсу Кроуфорду (37-0, 28 KO).
Цитирует британца boxingscene.com.
«Я уверен в своих силах и уверен в том, что у меня соперники были сильнее, чем у Кроуфорда, хотя я не спорю, что Кроуфорд очень хороший боксер, высочайшего уровня. Но есть нюанс – с лучшими боксерами своего веса он ещё не боксировал. У него были крепкие ребята, неплохие такие соперники, но я считаю, что у меня оппозиция лучше. В начале карьеры у меня оппоненты были сложнее. Любого спросите, могут ли они выиграть у Теренса Коруфорда. Ага, мне такой вопрос задайте в частности. Хоть бой будет очень непростым, но я считаю, что могу выиграть у него красиво. И мне нужно быть на пике своей формы, чтобы перебить его. Да, я действительно должен быть в своей лучшей форме, но я все равно считаю, что у меня все шансы выиграть у него».
Поединок бывшего и нынешнего короля первого полусреднего веса вполне вероятен, поскольку на данный момент оба боксера выступают под эгидой Top Rank.
Напомним, Тейлор проведет первую защиту титулов 18 декабря на арене SSE Hydro в Глазго, Шотландния.
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