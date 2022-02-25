Первая защита абсолютного чемпиона. Джош Тейлор – Джек Кэттеролл. Онлайн трансляция
Тейлор: «Звание абсолютного чемпиона обходится мне в копеечку»
Британец признался, что отдает солидный процент от гонорара в угоду своему солидному статусу
08:30
Джош Тейлор / фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 KO) в интервью изданию BoxingScene.com признался, что отдает солидный процент от гонорара в угоду своему солидному статусу.
«Непросто оставаться абсолютным чемпионом, потому что это обходится вам в копеечку. Каждая организация взымает свой санкционный сбор, коих у вас целых четыре, и вы платите их из своего кармана.
После первой защиты вас, как правило, будут ждать вторая и третья, и все это в конечном итоге становится утомительным. Да и к тому же, это стоит кучи денег. Теперь вы понимаете, почему бойцы отказываются от поясов».
Джош Тейлор несерьезно относится к своему будущему оппоненту Джеку Кэттералу (26-0, 13 KO).
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