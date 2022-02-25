Тейлор: «Звание абсолютного чемпиона обходится мне в копеечку»

Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 KO) в интервью изданию BoxingScene.com признался, что отдает солидный процент от гонорара в угоду своему солидному статусу.

После первой защиты вас, как правило, будут ждать вторая и третья, и все это в конечном итоге становится утомительным. Да и к тому же, это стоит кучи денег. Теперь вы понимаете, почему бойцы отказываются от поясов».