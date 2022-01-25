The Daily Star: «В среду станет известно, подерется ли Усик с Фьюри»

Ранее у Усика заявили, что ясность наступит в феврале

По информации авторитетного портала The Daily Star, решение по поединку между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) будет принято 26 января.



«Эта датя является ключевой для организации мегафайта, и ожидается, что решение появится в среду вечером. Шансы на то, что бой состоится, остаются сбалансированными, но нужно преодолеть серьезные препятствия. Хотя, ситуацию описывают как «быстроразвивающуюся». Есть ряд проблем, которые необходимо решить, чтобы поединок состоялся».

Напомним, ранее промоутер Усика Александр Красюк рассказал, что ясность по бою украинца будет в феврале.