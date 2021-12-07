«У Хэйни не 0 поражений!» Американский нокаутер раскрыл правду о чемпионе в весе Ломаченко
The Ring обновил рейтинг легковесов. Камбосос – лидер, Ломаченко – второй
Дэвиса не внесли в рейтинг
14:57
Василий Ломаченко / Фото: Инстаграм
Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг десяти лучших боксеров в легком весе.
Чемпионский пояс The Ring сейчас находится у Джорджа Камбососа. Первое место в рейтинге у Теофимо Лопес, а на втором разместился Василий Ломаченко.
Рейтинг The Ring:
Чемпион – Джордж Камбосос
- Теофимо Лопес
- Василий Ломаченко
- Девин Хэйни
- Райан Гарсия
- Ричард Комми
- Джозеф Диас
- Хорхе Линарес
- Хавьер Фортуна
- Исаак Крус
- Уильям Зепеда
Отметим, что в рейтинге отсутствует Джервонта Дэвис, который ранее выиграл бой у Исаака Круса.
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