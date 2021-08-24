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«Ти у мене єдина, ти у мене одна». Усик поздравил Украину стихом на украинском языке
Александр назвал Украину любимой, единственной, родной мамой и сестрой
14:56
Александр Усик / Фото: скрин-шот
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0) в Instagram опубликовал видео с поздравлением Украине с 30-й годовщиной возобновления независимости.
Специально для поздравления Усик написал и прочитал красивый стих на украинском языке.
Напомним, Усик благодаря олимпийскому золоту Лондона и статусу абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе стал тем, кто прославляет Украину на международной арене.
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