Костя Цзю – о бое Усик – Джошуа: «Правильно подобранная тактика и исполнение задуманного сделали свое дело»
Тим Цзю: «Гарантирую, что не сделаю шага назад во время боя с Иноуэ»
Австралийский проспект – о предстоящем поединке, который состоится 17 ноября
2 октября 11:58
Тим Цзю / Фото - ringnews24Обязательный претендент на титул WBO в первом среднем дивизионе Тим Цзю (19-0, 15 КО) высказался о грядущем противостоянии с японцем Такеши Иноуэ (17-1, 10 КО).
Цитирует Цзю-младшего ringnews24.com.
«У меня будет будет совсем другая подготовка. Мне нужна идеальная физическая форма, упорство, сила, способность пройти двенадцать раундов. Этот парень такой сложный, как кирпичная стена. Знаю, что он будет двигаться вперед. С такими противниками всегда сложно иметь дело. Стратегически я знаю, как будет складываться наш бой, но все зависит от моей подготовки. Я не хочу, чтобы мой соперник услышал финальный гонг. Иноуэ – хороший боксер. Мне придется подстраиваться под него по ходу поединка, проходить препятствия, которые он приготовил. Гарантирую, что не сделаю шага назад во время боя. Нас ждет война».
Поединок Цзю – Иноуэ состоится 17 ноября в Австралии.
Напомним, Цзю-младший в июле в третьем раунде нокаутировал Стива Спарка (12-2, 11 KO).
Что касается Иноуэ, то он последний поединок провел в ноябре 2020 года.
Комментарии 0