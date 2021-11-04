Тим Цзю: «Головкин в первом поединке показал, что Альвареса можно победить»

Альварес - Плант

Проспект первого среднего веса австралиец Тим Цзю (19-0, 15 КО) высказался FOX Sports о чемпионе мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканце Сауле Альваресе (56-1-2, 38 КО).



Думаю, Головкин в первом их поединке показал, что его можно победить. Я бы дрался с Канело точно также, как он поступает с другими. Нужно драться с ним и найти удары, причиняющие ему боль. Каждый может проиграть.

Плант? Думаю, что он попытается настроиться на поединок с Альваресом. Он может хорошо себя показать в нескольких раундах, но я считаю, что Альварес его достанет».