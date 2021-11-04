Стали известны имена судей, которые будут работать на поединке Альварес – Плант
Тим Цзю: «Головкин в первом поединке показал, что Альвареса можно победить»
Австралиец отметил, что у Канело есть минусы
08:59
Альварес - Плант
Проспект первого среднего веса австралиец Тим Цзю (19-0, 15 КО) высказался FOX Sports о чемпионе мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканце Сауле Альваресе
(56-1-2, 38 КО).
«Альварес отлично делает многие вещи, но идеального боксера не бывает. У него можно выиграть и я хотел бы получить шанс подраться с кем-то вроде него.
Думаю, Головкин в первом их поединке показал, что его можно победить. Я бы дрался с Канело точно также, как он поступает с другими. Нужно драться с ним и найти удары, причиняющие ему боль. Каждый может проиграть.
Плант? Думаю, что он попытается настроиться на поединок с Альваресом. Он может хорошо себя показать в нескольких раундах, но я считаю, что Альварес его достанет».
Напомним, бой Альвареса и Планта состоится 7-го ноября в Лас-Вегасе.