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Тим Цзю и Такеши Иноуэ взвесили накануне боя
Оба боксера вложились в лимит первого среднего веса
10:29
Фото: twitter.com/ben_damon
Проспект первого среднего веса Тим Цзю (19-0, 15 КО) и его следующий соперник японец Такеши Иноуэ (17-1-1, 10 КО) прошли официальную процедуру взвешивания накануне боя.
Результаты взвешивания:
Тим Цзю – 69,5 кг
Такеши Иноуэ – 69,7 кг
Боксеры встретятся в главном событии вечера бокса в Сиднее, Австралия. На кону поединка будут стоять пояса по версиям WBA Asia Pacific и WBO Global.
Напомним, ранее Иноуэ заявил, что нокаутирует Цзю в концовке боя. Австралиец также не стал вести себя скромно, пообещав добыть досрочную победу в середине поединка.
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