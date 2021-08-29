Тим Цзю обошел россиянина и стал главным претендентом на пояс чемпиона мира

Австралиец получит шанс подраться за пояс WBO

Тим Цзю / фото - Lithgow Mercury

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю – Тим (19-0, 15 КО) стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO.

Другим кандидатом был россиянин Магомед Курбанов (22-0, 13 КО), однако WBO выбрало именно Цзю, отталкиваясь от уровня его активности и оппозиции.

В последнем поединке Цзю-младший победил Стива Спарка (12-2, 11 КО). Недавно стал известен соперник австралийца, на случай если тому придется провести промежуточный поединок.