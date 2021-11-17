Тим Цзю уверенно разобрался с Иноуэ

Австралиец избивал соперника во всех раундах





Такеши Иноуэ проиграл Тиму Цзю / Фото: скрин-шот

В австралийском Сиднее местный проспект первого среднего веса Тим Цзю (20-0, 15 КО) победил единогласным решением судей Такеши Иноуэ (17-2, 10 КО).



Цзю активно начал поединок и сразу же занял атакующую позицию в центре ринга, постоянно оказывая давление на соперника.

В третьем раунде Цзю хорошо потряс Такеши, а в пятом был близок к нокдауну, но соперник показал хорошую устойчивость на ногах.

После десятого раунда уставший после постоянных атак Цзю сбавил темп, но соперник на тот момент устал еще больше.

По итогам избиения судьи отдали победу Цзю: 120:107, 120:107, 119:107.