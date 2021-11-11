Тим Цзю: «Головкин в первом поединке показал, что Альвареса можно победить»
Тим Цзю: «Я побью Иноуэ где-до в середине боя»
Австралийский проспект – о предстоящем поединке на ивенте в Сиднее
13:00
Тим Цзю / Фото - InstagramОбязательный претендент на титул по версии WBO в первом среднем дивизионе Тим Цзю (19-0, 15 КО) поделился ожиданиями относительно предстоящего поединка с японцем Такеши Иноуэ (17-1, 10 КО).
Цитирует Цзю WA Today.
«Я буду на десять шагов впереди него еще до того, как он поймет, что будет делать. В этом бою главное – стратегия. Немного терпения – и нокаут придет. Я сильнее него. Я отвечаю вам, что так и есть. Мышцы не играют никакой роли. Я в десять раз сильнее него, и он это почувствует, когда я его оттолкну, и его ноги начнут подгибаться».
«Многие американцы очень искусные, но порой им не хватает мужества, из-за чего их легко сломать. Эти бойцы отличаются от них. Они продолжают идти вперед. Они пропускают удары, но и дальше идут вперед. Этот поединок будет очень стратегическим. Мне придется обманывать его своими ударами. Я побью его где-то в середине боя».
Напомним, поединок между Иноуэ и Цзю состоится 17 ноября в Сиднее.
В августе этого года Тим стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Брайан Кастаньо.
Цзю-младший в июле в третьем раунде нокаутировал Стива Спарка (12-2, 11 KO).
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