Тим Цзю уверенно разобрался с Иноуэ
Тим Цзю: «Я провел 12 отличных раундов, пора переходить на новый уровень»
Австралийский проспект добыл 20-ю победу на профессиональном ринге
15:50
Фото: REDACAOEMCAMPO
Австралийский проспект первого среднего веса Тим Цзю (20-0, 15 КО) прокомментировал уверенную победу над Такеши Иноуэ (17-1-2, 10 КО):
«Я постоянно бил его. Может, у него и завтра лицо останется заплывшим, но он не падал. Почувствовал ли я силу в ударах Инуэ? Нет, я получал удовольствие.
Рад подраться в родном городе, я еще вернусь сюда. Поединки в Ньюкасле были отличными, но Сидней — это другой уровень.
Я провел 12 отличных раундов, пора переходить на новый уровень. Иду вперед шаг за шагом, рост продолжается.
Что я хочу сказать Брайану Кастаньо? Пока наслаждайся своим медовым месяцем, но знай, что я иду за тобой».
Брайан Кастаньо – чемпион мира WBO. Цзю является официальным претендентом на этот титул.
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