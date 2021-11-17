Тим Цзю: «Я провел 12 отличных раундов, пора переходить на новый уровень»

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Австралийский проспект первого среднего веса Тим Цзю (20-0, 15 КО) прокомментировал уверенную победу над Такеши Иноуэ (17-1-2, 10 КО):

Рад подраться в родном городе, я еще вернусь сюда. Поединки в Ньюкасле были отличными, но Сидней — это другой уровень.

Я провел 12 отличных раундов, пора переходить на новый уровень. Иду вперед шаг за шагом, рост продолжается.

Что я хочу сказать Брайану Кастаньо? Пока наслаждайся своим медовым месяцем, но знай, что я иду за тобой».