Тимоти Брэдли дал прогноз на бой Фьюри – Уайлдер 3

Тимоти Брэдли / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира, а сейчас комментатор телеканала ESPN, Тимоти Брэдли дал свой прогноз на предстоящую трилогию действующего чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Цитирует Брэдли портал ESPN.

Деонтею важно выйти агрессивным. Важно дать волю своим кулакам. Только так у него появятся шансы донести до цели свою плюху. Боксировать вторым номером, пятиться, защищаться, выжидать – это все не то. Такого Уайлдера Фьюри разберет на мелкие запчасти. Уайлдер должен понимать, что его правая плюха работает только в том случае, если он атакует. Поэтому его задача наседать, теснить Фьюри. Джебы в голову, джебы по корпусу. И при этом очень важны мозги. Важно не отступить от своего плана на бой после первой же пропущенной плюхи.

Смысл менять то что работает? Фьюри будет делать то же самое, ведь он нашёл уязвимые места у Уайлдера. Он будет давить. Именно поэтому Уайлдер так много работает над своими движениями. Не факт, что это будет ранняя победа. Но самый вероятный прогноз – все закончится точно так же, как во втором бою, ведь у Тайсона есть психологическое преимущество над Уайлдером. Так что все зависит от Деонтея. Именно ему необходимо что-то придумывать новое, чтобы результат предыдущего боя не повторился. Я вижу только один вариант – спустить собаку с поводка, дать волю кулакам».