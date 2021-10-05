Тимоти Брэдли дал прогноз на бой Фьюри – Уайлдер 3
Экс-чемпион мира, а сейчас комментатор телеканала ESPN, Тимоти Брэдли дал свой прогноз на предстоящую трилогию действующего чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Цитирует Брэдли портал ESPN.
«Все дело в психологии. Если Уайлдер и вправду выйдет на ринг с готовностью пройти сквозь огонь, воду и медные трубы, то у него будет шанс проявить свою потрясающую ударную мощь. Мне нравится, что он работает над техникой, но не думаю, что он выйдет на ринг другим бойцом. Задача тренера – помочь бойцу в тех аспектах, где у него ранее были проблемы. Научить чему-то новому. Дистанция, контроль темпа, правильная ударная техника и все такое. Но при этом важно не нарушить саму сущность боксера. Сущность Уайлдера – найти и уничтожить соперника, а не перебоксировать его.Напомним, Фьюри рассказал, что его мотивирует перед трилогией с Уайлдером.
Деонтею важно выйти агрессивным. Важно дать волю своим кулакам. Только так у него появятся шансы донести до цели свою плюху. Боксировать вторым номером, пятиться, защищаться, выжидать – это все не то. Такого Уайлдера Фьюри разберет на мелкие запчасти. Уайлдер должен понимать, что его правая плюха работает только в том случае, если он атакует. Поэтому его задача наседать, теснить Фьюри. Джебы в голову, джебы по корпусу. И при этом очень важны мозги. Важно не отступить от своего плана на бой после первой же пропущенной плюхи.
Смысл менять то что работает? Фьюри будет делать то же самое, ведь он нашёл уязвимые места у Уайлдера. Он будет давить. Именно поэтому Уайлдер так много работает над своими движениями. Не факт, что это будет ранняя победа. Но самый вероятный прогноз – все закончится точно так же, как во втором бою, ведь у Тайсона есть психологическое преимущество над Уайлдером. Так что все зависит от Деонтея. Именно ему необходимо что-то придумывать новое, чтобы результат предыдущего боя не повторился. Я вижу только один вариант – спустить собаку с поводка, дать волю кулакам».