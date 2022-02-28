«Титул больше не стесняет». Рассел готов прыгнуть на две категории ради реванша с Ломаченко

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Экс-чемпион в полулегком весе Гари Рассел-младший (31-2, 18 KO) готов перейти в легкий вес ради поединка с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO) или Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO):



Теперь же я преспокойно могу подниматься в 135 фунтов. И я готов надрать чей-нибудь зад. На восстановление моего плеча уйдет полгода, но этого хватит, чтобы вписаться в график. 130 или 135 фунтов. Просто позвольте мне восстановиться. Я определенно хотел бы подраться с Ломаченко и Джервонтой «Танком» Дэвисом.