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«Титул больше не стесняет». Рассел готов прыгнуть на две категории ради реванша с Ломаченко

Американец готов подниматься в новый дивизион
Бокс Профессиональный бокс
19:07
«Титул больше не стесняет». Рассел готов прыгнуть на две категории ради реванша с Ломаченко
Фото: SHOWTIME

Экс-чемпион в полулегком весе Гари Рассел-младший (31-2, 18 KO) готов перейти в легкий вес ради поединка с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO) или Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO):

Ч*рт возьми, да. Когда я был чемпионом, это стесняло меня, поскольку я имел обязательства перед претендентами.

Теперь же я преспокойно могу подниматься в 135 фунтов. И я готов надрать чей-нибудь зад. На восстановление моего плеча уйдет полгода, но этого хватит, чтобы вписаться в график. 130 или 135 фунтов. Просто позвольте мне восстановиться. Я определенно хотел бы подраться с Ломаченко и Джервонтой «Танком» Дэвисом.

Напомним, что Ломаченко вступил в тероборону и взял в руки оружие.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Василий Ломаченко Джервонта Дэвис Гари Расселл-младший

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