Ортис: «Усик и другие топы избегают меня»
Титул все ближе? Ортис узнал имя своего следующего соперника
Непобежденный полусредневес вернется в ринг в начале 2022 года
21 декабря 19:59
Верджил Ортис / Фото - ESPNАмериканский проспект полусреднего дивизиона Верджил Ортис (18-0, 18 КО) свой следующий бой проведет в начале следующего года непобежденного британца Майкла Маккинсона (21-0, 2 KO). Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что данный поединок возглавит один из вечеров бокса на DAZN.
В своем предыдущем поединке Ортис победил экс-претендента на титул в полусреднем весе Эгиса Каваляускаса и уже занимает первое место в рейтингах WBC и WBO, второе в рейтинге WBA и четвертое в рейтинге IBF.
Ранее сообщалось, что Ортис свой следующий поединок проведет 22 января.