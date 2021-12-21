Конлан проведет следующий бой с бывшим чемпионом мира
Титульный поединок Конлан – Вуд состоится в Ноттингеме. Известна дата боя
Победитель противостояния сразится с Санта Крусом
21 декабря 16:56
Майкл Конлан / Фото - boxingscene.comПретендент на титул в полулегком дивизионе, ирландец Майкл Конлан (16-0-0, 8 KO) сообщил, что его, ранее санкционированный поединок с чемпионом WBA Regular, британцем Ли Вудом (25-2-0, 15 KO), состоится 12 марта в Ноттингеме (Великобритания).
Цитирует Конлана boxingscene.com.
«Мы отправимся в логово льва 12-го марта, и им станет Nottingham Arena. Вуду не нравится Белфаст, поэтому мы привезем ему Белфаст. И я буду рад сорвать с него пояс в его городе».
«Меня не волнует, где выступать, потому что я намерен побеждать. Решение останется неизменным – мне поднимут руку».
Победитель противостояния выйдет на чемпиона WBA Super, мексиканца Лео Санта Круса (37-2-1, 19 KO), который вернется на ринг 5 февраля в США в поединке с Киненом Карбахалем (23-2-1, 15 КО).
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