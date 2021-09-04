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«То что невозможно для других не означает, что это невозможно для тебя». Ломаченко раскрыл свой главный жизненный принцип
Мотивация от «Хай-тека»
4 сентября 12:23
Василий Ломаченко / фото - Getty Images
Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) поделился мотивацией, рассказав занимательную, но вместе с тем философскую историю.
«Есть история про двух лягушек. Две лягушки собрались прыгать на высокую гору. Начали прыгать и снизу другие животные говорят им: «Да у вас не получится, гора высоко. Куда вы собрались?». Они так прошли четверть пути. «Останавливайтесь, возвращайтесь назад! Куда вы прыгаете?». Одна остановилась, вернулась. Вторая продолжала прыгать. Вслед ей кричали все то же самое: «Где ты и где эта гора?». Лягушка добралась до горы. Знаешь почему? Она была глухая. То что невозможно для других не означает, что это невозможно для тебя. Поэтому если ты поставил цель, то нужно сносить все на своем пути и идти к ней».
Василий Ломаченко продолжает лидировать в рейтинге WBC.