«Тогда у него будет какой-то шанс». Сиренко объяснил, как Джойс мог бы победить Усика

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 18
Завтра 13
Теннис (11 событий из 46) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
18:00 Иржи Веселы - Кевин Андерсон 2:3 Окончен
18:00 Симон Жиль - Alejandro Davidovich Fokina -:- Отменен
18:00 Евгений Донской - Felix Auger Aliassime 1:3 Окончен
19:30 Марин Чилич - Филипп Кольшрайбер 0:1 Окончен
20:35 Джон Иснер - Brandon Nakashima 0:3 Окончен
22:10 Григор Димитров - Сэм Риффис 3:0 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
18:00 Донна Векич - Гарбин Мугуруса 0:2 Окончен
18:00 Камила Гиорги - Симона Халеп 0:2 Окончен
18:00 Маяр Шериф - Ангелина Калинина 1:2 Окончен
19:00 Мэдисон Кейз - Слоан Стивенс 1:2 Окончен
23:55 Виктория Азаренко - Тереза Мартинкова 2:0 Окончен
нет важных матчей
Теннис (18 событий из 82) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
05:45 Ришар Гаске - Даниил Медведев 0:3 Окончен
18:00 Карен Хачанов - Lloyd Harris -:- Запланирован
18:00 Аслан Карацев - Jaume Antoni Munar Clar -:- Запланирован
18:00 Сальваторе Карусо - Кей Нишикори -:- Запланирован
19:00 Александер Зверев - Сэм Куэрри -:- Запланирован
19:15 Янник Ханфманн - Александр Бублик -:- Запланирован
20:30 Федерико Дельбонис - Denis Shapovalov -:- Запланирован
20:30 Max Purcell - Jannik Sinner -:- Запланирован
21:15 Йошихито Нишиока - Джек Сок -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
01:00 Элина Свитолина - Ребекка Марино 2:0 Окончен
01:30 Ализе Корне - Онс Ябеур 0:2 Окончен
03:40 Мари Боузкова - Наоми Осака 0:2 Окончен
18:00 Марта Костюк - Мария Саккари -:- Запланирован
18:00 Далма Галфи - Петра Мартич -:- Запланирован
19:15 Паула Бадоса Гиберт - Элисон Ван Уйтванк -:- Запланирован
21:00 Эшлей Барти - Вера Звонарева -:- Запланирован
22:00 Анетт Контавейт - Саманта Стосур -:- Запланирован
23:15 Елена Остапенко - Надя Подорошка -:- Отменен
Футбол (13 событий из 13) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
17:00 Казахстан - Украина -:- Запланирован
21:45 Франция - Босния и Герцеговина -:- Запланирован
21:45 Дания - Шотландия -:- Запланирован
21:45 Фарерские острова - Израиль -:- Запланирован
21:45 Молдова - Австрия -:- Запланирован
21:45 Латвия - Гибралтар -:- Запланирован
21:45 Норвегия - Нидерланды -:- Запланирован
21:45 Турция - Черногория -:- Запланирован
21:45 Мальта - Кипр -:- Запланирован
21:45 Россия - Хорватия -:- Запланирован
21:45 Словения - Словакия -:- Запланирован
21:45 Люксембург - Азербайджан -:- Запланирован
21:45 Португалия - Ирландия -:- Запланирован

«Тогда у него будет какой-то шанс». Сиренко объяснил, как Джойс мог бы победить Усика

Украинец обсудил возможный поединок своего соотечественника против непобежденного британца
Бокс Профессиональный бокс
12:45
«Тогда у него будет какой-то шанс». Сиренко объяснил, как Джойс мог бы победить Усика
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 KO) в интервью ресурсу «Боксерская правда» обсудил возможный поединок своего соотечественника и коллеги по дивизиону Александра Усика (18-0, 13 KO) против непобежденного британца Джо Джойса (13-0, 12 KO).

По мнению Сиренко, в бою с Усиком у Джойса были бы реальные шансы лишь в том случае, если бы он смог затянуть Александра в драку.

«Если Джо Джойс навяжет Усику драку и в ней сможет где-то его зацепить, тогда у него будет какой-то шанс. Если это будет именно боксерский поединок, то я ему мало шансов даю из-за IQ, скорости, выносливости и подвижности Александра.

Но это бокс - никогда нельзя откидывать силу удара и так дальше. Если бы Александр совершил ошибку, где-то задержался, и Джойс смог бы его ударить, то было бы несладко».

Владислав Сиренко прокомментировал критические высказывания Али Башира об Александре Усике.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владислав Сиренко Александр Усик Джо Джойс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Джошуа – Усик, возвращение Де Ла Хойи и Хэя. Сентябрь удивит мир бокса
Превью
Джошуа – Усик, возвращение Де Ла Хойи и Хэя. Сентябрь удивит мир бокса
Бокс Профессиональный бокс
15:36
Сиренко - об ударной мощи Усика: «У него нет такой силы удара, как у Поветкина»
Сиренко - об ударной мощи Усика: «У него нет такой силы удара, как у Поветкина»
Бокс Профессиональный бокс
14:25
Околи: «Какие проблемы может создать Усик Джошуа? Он ловкий левша»
Околи: «Какие проблемы может создать Усик Джошуа? Он ловкий левша»
Бокс Профессиональный бокс
13:26
Сиренко: «У Поветкина была явная возможность завершить бой с Хантером досрочно»
Сиренко: «У Поветкина была явная возможность завершить бой с Хантером досрочно»
Бокс Профессиональный бокс
10:00
Последний бой в ранге короля и флаг Украины. Усик похвастался подарком от друзей
Последний бой в ранге короля и флаг Украины. Усик похвастался подарком от друзей
Бокс Профессиональный бокс
30 августа 19:34
7
«Это не боксерская тема, а рутина, связанная с организацией». Сиренко не особо верит в реванш Ломаченко с Лопесом
«Это не боксерская тема, а рутина, связанная с организацией». Сиренко не особо верит в реванш Ломаченко с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
30 августа 17:40

Новости: Бокс

Гутцайт: «Хижняк просто взял, снял с шеи и потом отдал сопернику золотую медаль»
Гутцайт: «Хижняк просто взял, снял с шеи и потом отдал сопернику золотую медаль»
Аматорский бокс
15:49
Джошуа – Усик, возвращение Де Ла Хойи и Хэя. Сентябрь удивит мир бокса
Превью
Джошуа – Усик, возвращение Де Ла Хойи и Хэя. Сентябрь удивит мир бокса
Профессиональный бокс
15:36
Вудли начал новую порцию трэш-тока: «Я твой папочка, Джейк. А ты мой сынок!»
Вудли начал новую порцию трэш-тока: «Я твой папочка, Джейк. А ты мой сынок!»
Профессиональный бокс
15:29
Сиренко - об ударной мощи Усика: «У него нет такой силы удара, как у Поветкина»
Сиренко - об ударной мощи Усика: «У него нет такой силы удара, как у Поветкина»
Профессиональный бокс
14:25
«2 ниггера тащат огромные сумки с деньгами». Майк Тайсон рассказал, как отнял у своей жены 14 миллионов долларов
«2 ниггера тащат огромные сумки с деньгами». Майк Тайсон рассказал, как отнял у своей жены 14 миллионов долларов
Профессиональный бокс
13:45
Околи: «Какие проблемы может создать Усик Джошуа? Он ловкий левша»
Околи: «Какие проблемы может создать Усик Джошуа? Он ловкий левша»
Профессиональный бокс
13:26
Поступок, достойный уважения. Джейк Пол раздал миллион долларов боксерам, выступавшим на ивенте от Showtime
Поступок, достойный уважения. Джейк Пол раздал миллион долларов боксерам, выступавшим на ивенте от Showtime
Профессиональный бокс
12:54
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Профессиональный бокс
12:52
«Тогда у него будет какой-то шанс». Сиренко объяснил, как Джойс мог бы победить Усика
«Тогда у него будет какой-то шанс». Сиренко объяснил, как Джойс мог бы победить Усика
Профессиональный бокс
12:45
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
35
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
23
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
1
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе
«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе
Бокс Профессиональный бокс
28 августа 11:21
23
Все новости