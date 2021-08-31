Сиренко: «У Поветкина была явная возможность завершить бой с Хантером досрочно»
«Тогда у него будет какой-то шанс». Сиренко объяснил, как Джойс мог бы победить Усика
Украинец обсудил возможный поединок своего соотечественника против непобежденного британца
12:45
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 KO) в интервью ресурсу «Боксерская правда» обсудил возможный поединок своего соотечественника и коллеги по дивизиону Александра Усика (18-0, 13 KO) против непобежденного британца Джо Джойса (13-0, 12 KO).
По мнению Сиренко, в бою с Усиком у Джойса были бы реальные шансы лишь в том случае, если бы он смог затянуть Александра в драку.
«Если Джо Джойс навяжет Усику драку и в ней сможет где-то его зацепить, тогда у него будет какой-то шанс. Если это будет именно боксерский поединок, то я ему мало шансов даю из-за IQ, скорости, выносливости и подвижности Александра.
Но это бокс - никогда нельзя откидывать силу удара и так дальше. Если бы Александр совершил ошибку, где-то задержался, и Джойс смог бы его ударить, то было бы несладко».
Владислав Сиренко прокомментировал критические высказывания Али Башира об Александре Усике.