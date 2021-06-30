Только WBC считает Ломаченко сильнейшим боксером легкого веса

Позиции украинца в рейтингах четырех основных организаций

Василий Ломаченко / Фото: Facebook боксера

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, ныне выступающий в рамках легкого дивизиона Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) возглавляет рейтинг только одной организации из четырех основных.

Речь идет о WBC. В тоже время украинец находится на втором месте рейтинга WBA и WBO. А вот IBF размещает Ломаченко только на пятой позиции.

Напомним, в рамках легкого веса украинец владел поясами WBC, WBA, WBO, пока не уступил их Теофимо Лопесу. Тем не менее, вскоре у Ломаченко должна появиться возможность вернуть эти титулы, а также добавить к ним пояс IBF. В настоящее время все пояса находятся в руках Лопеса.