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Только WBC считает Ломаченко сильнейшим боксером легкого веса

Позиции украинца в рейтингах четырех основных организаций
Бокс Профессиональный бокс
18:31
Только WBC считает Ломаченко сильнейшим боксером легкого веса
Василий Ломаченко / Фото: Facebook боксера

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, ныне выступающий в рамках легкого дивизиона Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) возглавляет рейтинг только одной организации из четырех основных.

Речь идет о WBC. В тоже время украинец находится на втором месте рейтинга WBA и WBO. А вот IBF размещает Ломаченко только на пятой позиции.

Напомним, в рамках легкого веса украинец владел поясами WBC, WBA, WBO, пока не уступил их Теофимо Лопесу. Тем не менее, вскоре у Ломаченко должна появиться возможность вернуть эти титулы, а также добавить к ним пояс IBF. В настоящее время все пояса находятся в руках Лопеса.

Сергей Остапенко
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Теги

Василий Ломаченко WBC WBA IBF WBO

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