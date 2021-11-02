Мартон не смог преодолеть 1/8 финала ЧМ-2021
Толмачов в одностороннем поединке завершил выступления на чемпионате мира
Богдану в этом поединке пришлось «выживать»
1 ноября 22:20
На чемпионате мира в Белграде (Сербия) в 1/8 финала украинец Богдан Толмачов (до 80 кг) проиграл представителю Киргизстана Омурбеку Бекжигиту.
По итогам одностороннего боя Толмачев проиграл со счетом 0:5 (30:25, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).
Ранее Денис Песоцкий проиграл сопернику из Казахстана.
Также 1 ноября свои выступления на чемпионате мира завершили Виктор Петров и Иван Папакин.
Комментарии 1