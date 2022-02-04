Тони Беллью советует Канело подраться с Биволом
Британский экс-чемпион мира Тони Беллью во время интервью порталу DAZN обратился к абсолютному чемпиону суперсреднего веса Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО) посоветовав ему провести бой против обладателя пояса WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО).
«Если Канело хочет расширить свое наследие, то надо сделать это, зачистив полутяжелый дивизион. Тогда следующим человеком в его списке должен стать Дмитрий Бивол. Сейчас топ-3 полутяжелого веса – это Артур Бетербиев, Бивол и Джо Смит. Говорят, что первый и третий встретятся в этом году, так что Бивол – лучший способ для Канело завоевать титул в этом весе.
Бетербиев и Смит – большие и мощные панчеры внушительных размеров. Так что для Канело есть смысл испытать себя с Биволом, прежде чем пытаться выйти на бой с победителем поединка Бетербиев – Смит в конце года.
Россиянин – очень хороший боец с замечательной базой. От других чемпионов он отличается тем, что не обладает большой мощью. У Канело же есть шанс перебоксировать любого. Бивол бы воспользовался возможностью подраться с лучшим боксером в мире. Подумайте, какие двери откроются перед ним, если он каким-то образом устроит небольшой апсет».
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