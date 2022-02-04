Тони Беллью советует Канело подраться с Биволом

Тони Беллью / фото - Getty Images

Британский экс-чемпион мира Тони Беллью во время интервью порталу DAZN обратился к абсолютному чемпиону суперсреднего веса Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО) посоветовав ему провести бой против обладателя пояса WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО).

Бетербиев и Смит – большие и мощные панчеры внушительных размеров. Так что для Канело есть смысл испытать себя с Биволом, прежде чем пытаться выйти на бой с победителем поединка Бетербиев – Смит в конце года.

Россиянин – очень хороший боец с замечательной базой. От других чемпионов он отличается тем, что не обладает большой мощью. У Канело же есть шанс перебоксировать любого. Бивол бы воспользовался возможностью подраться с лучшим боксером в мире. Подумайте, какие двери откроются перед ним, если он каким-то образом устроит небольшой апсет».