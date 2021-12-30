Тони Белью назвал конкурентного соперника для Артура Бетербиева

Британский ветеран бокса уверен, что Каллум Смит сможет прервать серию побед россиянина

Тони Белью / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Белью в интервью портал DAZN назвал имя боксера, который, по его мнению, сможет нанести первое поражение чемпиону полутяжелого веса по версиям WBC и IBF Артуру Бетербиеву (17-0, 17 КО).

«В полутяжелом весе много чего происходит. Здесь я бы мог задуматься о нескольких отличных боях, но хотел бы увидеть, как Каллум Смит оказывает большие влияние на дивизион. Подходящий способ сделать это – подраться с Артуром Бетербиевым. Каллум был топовым бойцом во втором среднем весе, но всегда казалось, что по ходу карьеры он поднимется выше. В бою против Бетербиева у него будет возможность стать лидером полутяжелого веса».

Напомним, Белью назвал аспекты, в которых Усик может быстро деградировать.