Йока оказался сильнее Милаша, нокаутировав его в 7-м раунде
Тони Йока узнал дату следующего боя
Также известно имя возможного оппонента
08:39
Тони Йока / Фото: twitter
Проспект супертяжелого веса и олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 Тони Йока (11-0, 9 KO) следующий бой проведет 15-го января в Париже. Об этом француз сообщил в Instagram.
По предварительной информации, Йока в следующем поединке встретится с конголезцем Мартином Баколе (17-1, 13 КО).
Напомним, ранее сам Йока заявлял о желании разделить ринг с Джо Джойсом, Диллианом Уайтом или Дереком Чисорой.
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