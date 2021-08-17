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Топ-проспект из США по совету менеджера Лопеса симулировал травму, чтобы не выходить в ринг против украинского боксера

Чарльз Конуэлл сам в этом признался
Бокс Профессиональный бокс
08:08
Топ-проспект из США по совету менеджера Лопеса симулировал травму, чтобы не выходить в ринг против украинского боксера
Фото: Boxing Scene

Топ-проспект первого среднего Чарльз Конуэлл (15-0, 11 КО) дал интервью ESPN, в котором признался, что симулировал травму руки, чтобы не выходить в ринг против украинца Ивана Голуба (20-1, 15 КО) в рамках шоу Ring City.

По словам Конуэлла, это была идея его менеджера Дэвида Макуотера (Split-T Management), который известен прежде всего благодаря сотрудничеству с абсолютным чемпионом легкого веса американцем Теофимо Лопесом. Якобы он подсказал бойцу отказаться от поединка с Голубом и принять более выгодное в финансовом плане предложение от стриминга Triller – 80 тысяч USD вместо 40 тысяч USD от Ring City:

«Сперва я спросил, а можно провести два боя и взять оба гонорара? На что менеджер сказал: «Нет. Слишком небольшой промежуток между боями. А еще есть серьезный риск получить травму или рассечение». Поэтому я просто воспользовался его советом. Почему именно травма руки? Потому что ее легче всего симулировать. Признаться, я долго не размышлял над этим. Сразу же согласился».

Напомним, Голуб недавно стал чемпионом США по версии USBA.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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