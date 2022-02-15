Ромеро: «Лопес перед боем с Камбососом не спарринговал два месяца, и я видел все это»
Топ-проспект легкого веса: «Камбосос – это мешок»
Ромеро уверен, что Джордж уже не будет чемпионом, когда он доберется к титульному бою
10:45
Роландо Ромеро / Фото: Top Rank
Перспективный американский легковес Роландо Ромеро
(14-0, 12 KO) в комментарии YouTube-каналу FightHype.com заявил, что абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) является плохим боксером.
«Я хочу драться с Джервонтой Дэвисом. С кем еще, черт возьми, мне драться? С так называемым «лучшим»? Камбосос – это мешок. Он не станет чемпионом, когда я к доберусь к титульнику. Какой смысл его вызывать? Райан Гарсия его убьет. У Райана адский левый хук.
Теофимо Лопес не спарринговал два месяца. Если бы Камбосос был хорошим боксером, то наглухо нокаутировал бы Теофимо. Это правда. Если бы он был хорошим бойцом, то вырубил бы Лопеса».
Напомним, ранее WBA обязала своего чемпиона Джервонту Дэвиса провести бой против Ромеро.