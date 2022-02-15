Топ-проспект легкого веса: «Камбосос – это мешок»

Роландо Ромеро / Фото: Top Rank

Перспективный американский легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) в комментарии YouTube-каналу FightHype.com заявил, что абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) является плохим боксером.



Теофимо Лопес не спарринговал два месяца. Если бы Камбосос был хорошим боксером, то наглухо нокаутировал бы Теофимо. Это правда. Если бы он был хорошим бойцом, то вырубил бы Лопеса».