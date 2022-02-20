Топ-проспект в весе Ломаченко завоевал очередную досрочную победу – добивал уже лежачего джорнимена

Сепеда выиграл 25-й поединок в профи

Уильям Сепеда / Фото: boxingscene.com

В андеркарде вечера бокса с главным боем ивента Хайме Мунгия (39-0, 31 KO) – Димитриус Баллард (21-1-1, 13 KO), прошел поединок топ-проспекта легкого веса.



Уильям Зепеда (25-0, 23 KO) выиграл 25-й бой в профи ринге, удосрочив Луиса Анхеля Виедаса (29-12-1, 10 KO).

Зепеда лучше выглядел на протяжении всего поединка, хотя едва не был наказан за излишнюю агрессивность – джорнимен уронил соотечественника во втором раунде. В третьем раунде Уильям в который раз уложил на настил Виедаса, но последний удар нанес по уже лежачему сопернику. Болельщики не особо были довольны таким поведением, но после отсчета рефери сражение было завершено.

Напомним, что в России украинца «ограбили» в бою с местным боксером.