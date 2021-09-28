Тop Rank получила право на организацию поединка Бетербиев – Браун

Бой пройдет на ESPN

Артур Бетербиев / Фото - boxingscene.com

Состоялись промоутерские торги за право организации боя за звание чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом дивизионе между россиянином(16-0-0, 16 KO) и американцем(24-1-0, 16 KO).Победу со ставкой в 1.11 млн. долларов одержала промоутерская компания Top Rank, которая представляет интересы действующего чемпиона. Ставка же PBC составила немногим меньше – 1 млн. Поединок пройдет на ESPN. Об этом сообщаетСогласно регламенту WBC, Бетербиеву отойдут 70% от ставки, тогда как обязательный претендент Браун получит остальные 30%.Ранее сообщалось, что президент WBC