Топ-тренер: «Райан Гарсия побьет Камбососа»

Райан Гарсия / Фото: Инстаграм

Американский специалист Роберт Гарсия заявил в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing, что американский легковес Райан Гарсия (21-0, 18 КО) нокаутирует абсолютного чемпиона мира из Австралии Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).



Кан разбирается в этом чертовом бизнесе. Они заработают много денег. Камбосос никогда не был в таком положении, поскольку в его карьере никогда не было больших боев, он не получал больших возможностей. Возможно, они даже не ждали таких гонораров, но теперь эти деньги здесь. Нужно воспользоваться этим. Нужно наслаждаться этим, черт побери. Купи себе красивый дом и инвестируй деньги, правильно ими распорядись.

Питер Кан и Лу ДиБелла – отличные бизнесмены и они должны помочь ему. Камбосос сорвал джек-пот».