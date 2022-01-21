Мексиканский тренер: «Не считаю, что Альварес – один из лучших в истории»
Топ-тренер: «С участием Канело наберется около 5 спорных поединков»
Мексиканский специалист считает, что победа Альвареса над Плантом была постановочной
16:30
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com
Именитый специалист Игнасио Беристайн из Мексики в интервью Fight Hub TV заявил, что победа Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KО) над Калебом Плантом (21-1, 12 КО) была постановочной.
«Лично я не смотрел. Но мне звонили люди, точнее крутые тренера, и в один голос твердили, что это был «не бой, а цирк – Калеб упал, хотя ничего увесистого не пропустил». Сам я не смотрел, поэтому судить не берусь. Но если они правы, то наберется около 5 спорных поединков с участием Канело. Они могут оболванить болельщиков, но не меня. Я на этом де**ме собаку съел».
Игнасио Беристайн не считает Сауля Альвареса одним из величайших спортсменов в истории страны.
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