Арум: «Реванш Ломаченко с Лопесом – это вопрос гонораров. Я хорошо заплачу им обоим»
Топовый американский тренер: «Ломаченко в поединке с Накатани впечатлил своим умом и свирепостью»
Атлас прокомментировал победу Ломы нокаутом в 9-м раунде
10:51
Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Топовый американский тренер Тедди Атлас
прокомментировал в своем Twitter результаты поединка Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) и титульного боя Джервонты Дэвиса (25-0, 24 KO):
Ломаченко и Дэвис сегодня такие впечатляющие. Умны, хороши и свирепы.