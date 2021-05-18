Топовый американский тренер: «Победитель поединка Джошуа – Фьюри будет диктовать условия в супертяжелом весе»

Хантер хочет, чтобы бой прошел со зрителями

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри

Известный американский тренер Верджил Хантер заявил в комментарии iFL TV, что в поединке за абсолютное чемпионство мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) определится лучший боксер в мире.



«Это будет сражение превосходство. Победитель поединка окажется на вершине мира, будет диктовать условия в супертяжелом весе. К тому же они заработают кучу денег и получат повод для гордости, что очень важно в супертяжелом весе. Затем будет еще больше. Хочется увидеть на этом поединке фанатов, которые создадут особую атмосферу. Я уверен, что боксеры хотят, чтобы их подпитывала толпа. Давайте надеяться, что когда этот поединок состоится, его смогут посетить зрители».

Напомним, сразу после анонса поединка Джошуа – Фьюри этот бой стал под угрозой срыва, поскольку Тайсон проиграл суд Деонтею Уайлдеру и обязан провести с ним третий бой в сентябре.