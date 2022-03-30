Топовый обозреватель не верит, что Усик и Джошуа подерутся в Саудовской Аравии за 120 млн долларов

Гарэт Дэйвис считает, что реванш пройдет в Великобритании

Фото: boxingscene.com

Топовый обозреватель бокса Гарэт Дэйвис в интервью talkSPORT Boxing выразил сомнение, что реванш между объединенным чемпионом хэвивейта украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) состоится в Саудовской Аравии, а на кону будет огромный призовой фонд в 120 миллионов долларов.

«Не думаю, что бой состоится там. Хотя не сомневаюсь в наличии хороших предложений. Но мне кажется, что правильно провести реванш здесь, в Лондоне. На Wembley или же на Tottenham Hottspur. Думаю, на кону будет примерно 40 миллионов USD для Джошуа и около 20 миллионов USD для Усика. Почему этот бой нужно проводить в Британии? Потому что на кону нечто большее, чем просто 3 титула. На кону история. Не забывайте, в какое время мы живем. Сейчас этот бой намного больше, чем просто спорт. Это огромное политическое событие. Интерес всего мира прикован к Украине и украинскому флагу. Думаю, половина болельщиков будет из Украины. Это кошмар для Джошуа? Не сказал бы. Он ведь понимает весь масштаб поединка и хочет быть частью этой истории. Это часть его наследия. Думаю, Усик откажется от боя в Саудовской Аравии. Смотрите сами, я на днях разговаривал с братьями Кличко. Спрашивал их мнение о решении Усика. Они не просто поддерживают его, они хотят, чтобы весь мир услышал его месседж о происходящем сейчас в Украине. Но для этого необходима правильная платформа, правильное место. И это Лондон».

Эдди Хирн признался, что пока нет никакой сделки по проведению реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.