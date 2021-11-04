Устрашающие образы Фьюри, Ломаченко и Кроуфорда – смена облика топовых боксеров на Хэллоуин
Топовый средневес: «Портер обязан найти способ потрясти Кроуфорда ударами»
Если этого не случится, то Шон может проиграть
13:42
Шон Портер, Теренс Кроуфорд / ФОТО: Boxing Scene
Претендент на титул в первом среднем весе Луис Ариас (19-2-2, 9 КО) высказался о топ-бое полусреднего весе между обладателем пояса WBO Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) и Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).
«Мы все знаем насколько обученный Кроуфорд, но нам до сих пор ничего не известно о его челюсти. А Портер будет давить на него весь вечер. Поверьте, мы узнаем, насколько хорошо Кроуфорд держит удар.
Считаю, что Портер обязан найти способ потрясти Кроуфорда ударами. Поскольку, если он не сделает этого, то рискует проиграть. Ему необходимо воспользоваться всем своим арсеналом».
Напомним, поединок Кроуфорд – Портер состоится 20 ноября в Лас-Вегасе (США).
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