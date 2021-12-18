Сиренко – Руденко: видео битвы взглядов накануне боя
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Александр Спирко – бывший первый номер рейтинга WBO
18 декабря 19:47
Фото: odessamedia.net
Средневес Александр Спирко (21-0, 12 КО) провел первый бой за шесть лет.
32-летний боксер уверенно выиграл поединок у джорнимена Евгения Кондратенко (5-17, 3 КО). Бой продлился отведенные шесть раундов и завершился победой Спирко единогласным решением судей.
Поединок прошел в броварском «Терминале» в андеркарде у Дениса Беринчика
Спирко – бывший первый номер рейтинга WBO. В середине десятых промоутеры пытались организовать ему бой за звание официального претендента на пояс чемпиона мира.
Еще один интересный факт: на заре профессиональной карьеры в андеркарде Спирко боксировал Александр Усик.
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