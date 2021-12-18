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01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
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Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев

Александр Спирко – бывший первый номер рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Фото: odessamedia.net

Средневес Александр Спирко (21-0, 12 КО) провел первый бой за шесть лет.

32-летний боксер уверенно выиграл поединок у джорнимена Евгения Кондратенко (5-17, 3 КО). Бой продлился отведенные шесть раундов и завершился победой Спирко единогласным решением судей.

Поединок прошел в броварском «Терминале» в андеркарде у Дениса Беринчика

Спирко – бывший первый номер рейтинга WBO. В середине десятых промоутеры пытались организовать ему бой за звание официального претендента на пояс чемпиона мира.

Еще один интересный факт: на заре профессиональной карьеры в андеркарде Спирко боксировал Александр Усик.

Сергей Остапенко
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