Ортис сравнил Кроуфорда и Спенса
Торги по бою Кроуфорд – Портер перенесены
Боксеры должны были решить свои вопросы уже сегодня
2 сентября 10:26
Теренс Кроуфорд / фото - Getty Images
Всемирная боксерская организация (WBO) назначила новую дату промоутерских торгов поединка между обладателем титула чемпиона мира Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) и Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).
Торги должны были состояться сегодня, 2 сентября, однако команды боксеров по обюдному согласию решили перенести их. Новая дата – 14 сентября.
Недавно сталаизвестна дата торгов по бою украинца Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО).
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