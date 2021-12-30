Спарринг-партнер Канело: «Альварес возьмет титул в крузерах и даже в супертяжах»
Тренер Альвареса: «Мы хотим драться с Джермаллом Чарло и Головкиным»
Эдди Рейносо также высказался о возможном бое с Бенавидесом
14:49
Рейносо и Альварес / Фото - boxingsceneМенеджер и тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), Эдди Рейносо, не находит причин, почему его подопечный обязан выходить в ринг с двукратным обладателем титулов Давидом Бенавидесом (25-0, 22 КО).
Цитирует Рейносо boxingscene.com.
«Если вы посмотрите на его рекорд, то увидите, что он толком никого не побил, а его самое значительное достижение - победа над Энтони Дирреллом, который, как по мне, был достаточно посредственным чемпионом в 168-фунтах».
«Многие считают Бенавидеса переоцененным. Да, он был чемпионом мира, но его лишили титула из-за недостатка дисциплины: один раз - по причине допинга, а второй раз, когда он провалил взвешивание».
«Он заслужил репутацию за то, что сделал, и за то, чего не делал. За то, что нокаутирует соперников, выбрасывает много ударов и мог бы стать очень сложным соперником для Сауля. Но что мотивирует нас драться с ним? Ведь он практически никого не победил. Он бьется с третьесортными оппонентами».
«Как чемпионам, нам нужно стремиться драться с лучшими. С бойцами, у которых есть титулы, которые вызывают ажиотаж. Мы хотим драться с [Джермаллом] Чарло, а также есть [Геннадий] Головкин».
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