Тренер Альвареса: «Нам не поступало предложение о поединке со Спенсом, но это был бы интересный бой»
Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), в интервью Fight Hub TV не подтвердил слова промоутера Тома Брауна о том, что его подопечному предлагали бой с объединенным чемпионом полусреднего веса Эрролом Спенсом (28-2, 22 KO).
«Нет, такого предложения не было. Возможно, они планировали сделать такое предложение, но к тому времени мы уже подписались на бой с Биволом. Понимаю, сейчас об этом варианте сложно рассуждать, ведь между бойцами несколько весовых категорий. Мы ведь практически полутяжи. То есть в ближайшее время вряд ли стоит всерьез обсуждать это. Но кто знает, может быть через несколько лет он станет актуальнее?
Конечно же нам интересно. И у нас есть плюс в том, что Канело является свободным агентом. У нас отличные отношения с РВС Хэймона. Так что в будущем есть шансы, что мы померяемся силами и со Спенсом, и с Чарло. Уверен, с Эрролом был бы интересный бой. Ведь он – невероятный боец, как и Канело. А когда в ринге два невероятных бойца, то и сам поединок обязательно получится невероятным».
Эдди Рейносо прокомментировал слова Сауля Альвареса о поединке с Александром Усиком (19-0, 13 KO).
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