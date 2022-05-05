Тренер Альвареса: «Нам не поступало предложение о поединке со Спенсом, но это был бы интересный бой»

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Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), в интервью Fight Hub TV не подтвердил слова промоутера Тома Брауна о том, что его подопечному предлагали бой с объединенным чемпионом полусреднего веса Эрролом Спенсом (28-2, 22 KO).

Конечно же нам интересно. И у нас есть плюс в том, что Канело является свободным агентом. У нас отличные отношения с РВС Хэймона. Так что в будущем есть шансы, что мы померяемся силами и со Спенсом, и с Чарло. Уверен, с Эрролом был бы интересный бой. Ведь он – невероятный боец, как и Канело. А когда в ринге два невероятных бойца, то и сам поединок обязательно получится невероятным».