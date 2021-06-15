Украинцы среди лучших. Чухаджян и Голуб вошли в топ-10 рейтинга IBF
Тренер Беринчика: «Камбосос не боится Лопеса, он это показал своим поведением на пресс-конференции»
Егор Голуб отметил уверенность австралийского боксера
20:59
Егор Голуб / Фото - youtube.comТренер непобежденного украинского легковеса Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) Егор Голуб в интервью порталу Luckypunch.net высказался относительно предстоящего поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO в легком дивизионе между абсолютным чемпионом мира американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и австралийцем Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).
«Камбосос не боится Лопеса, он это показал своим поведением на пресс-конференции. Посмотрел предыдущие бои Камбососа. Он будет выходить, не боясь Лопеса, где-то будет даже неуважительно к нему относиться. То, что Лопес сейчас абсолютный чемпион мира, на Камбососа никак не давит. У него есть шанс, и он, возможно, такой один в жизни, поэтому он будет стараться забрать свое. Это бой за 4 пояса, он не может быть неинтересным».
Напомним, поединок между Лопесом и Камбососом состоится 20 июня в Майами (США).
Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 20 июня, ориентировочно в 5:00.