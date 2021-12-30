Тренер Беринчика о бое Усик – Фьюри: «Думаю, будет борьба интеллектов»

Егор Голуб считает, что поединок может быть очень интересным

Голуб и Беринчик / фото - К2

Егор Голуб, тренер чемпиона WBO International Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), в эфире подкаста о боксе The Glove Show поделился своим мнением о возможном бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе межу Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Усик – Фьюри? Думаю, будет борьба интеллектов. Каждый будет навязывать свой бокс, тянуть соперника в свои воды. Это будет очень интересно. Как бы там ни говорили, что Фьюри толстый или еще что-то: неудобный, неуклюжий, пластичный, думающий. Это крутой боксер! Он доказал это и не один раз».

Ранее сообщалось, что Фьюри может отказаться от своего титула ради боя с победителем дуэли Усик – Джошуа.