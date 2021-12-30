Тренер Беринчика – о критике: «Критикуют те люди, которые даже в зал бокса не ходили ни разу»

Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
13:30
Егор Голуб, тренер чемпиона WBO International Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), в эфире подкаста о боксе The Glove Show рассказал о критике в адрес своего подопечного.
«Была даже критика по поводу Чаниева из-за того, что у него Комми за два раунда выиграл. Это был единственный предлог. «Всего лишь» в бою за титул чемпиона мира. Как правило, это же критикуют те люди, которые даже в зал бокса не ходили ни разу. У них духа не хватит не только в ринг выйти, а даже в зал бокса. Пускай критикуют. Мы выступаем для тех, кто нас любит и для тех, кто нас хейтит. Денис – медийная личность, поэтому любой его поступок бросается в глаза».
Напомним, бой с Чаниевым завершился по итогам 12 раунда.
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