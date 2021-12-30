Тренер Беринчика о победе над Чаниевым: «С первого раунда все пошло не так, как планировалось»

Голуб и Беринчик / фото - K2 Promotions Ukraine

Егор Голуб, тренер чемпиона WBO International Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), в эфире подкаста о боксе The Glove Show поделился впечатлениями от победы подопечного над россиянином Исой Чаниевым (15-3, 11 КО).

С шестого раунда Денис уже начал выполнять план на бой и все наработки, которые были на сборах. Если вы пересматривали поединок, то заметно, что вторая половина боя была совершенно другой. В первой половине мы сыграли в ту игру, которую нам предложил соперник, но должны были играть по-своему.

Этот бой нам дал много информации. Я понял, над чем надо работать. Были показаны наши слабые стороны. Сильные стороны наши я тоже увидел, но их еще нужно будет совершенствовать, так как впереди, я верю, нас ждет бой за звание чемпиона мира. Нам нужно на голову, а то и на две, выше, чтобы избежать проблем. Если мы не вырастем, то у нас будут огромные проблемы».