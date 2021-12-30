Тренер Беринчика о шансах Джошуа в реванше с Усиком: «Только взять грубой физической силой»

Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
13:30
Егор Голуб, тренер чемпиона WBO International Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), в эфире подкаста о боксе The Glove Show поделился своим мнением о реванше между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
«Реванш с Джошуа? Та вообще-то это бокс и супертяжелый вес. Если бы я был ясновидящим, я бы вам сказал. Я думаю, он сделает работу над ошибками. Как я знаю, он сменил тренера. Но и Александр в этом бою будет другим. Если Джошуа говорит, что он станет другим, он думает, что Саша останется таким же? Саша уже тренируется. Думаю, тут тоже будет интересно.
Перебоксировать Александра у Джошуа не получится. Только взять грубой физической силой, своей антропометрией, своей мощностью, но мне кажется, что у него духа на это не хватит. Мне кажется, у него есть боязнь пропущенного удара. Он уже не раз падал. А кто там говорил, что Александр небьющий? Это было глубокое заблуждение. У меня есть мысль, что для Джошуа во втором поединке все закончится еще печальнее, чем в первом».
Ранее сообщалось, что Фьюри может отказаться от своего титула ради боя с победителем дуэли Усик – Джошуа.
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