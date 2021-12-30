Тренер Беринчика о шансах Джошуа в реванше с Усиком: «Только взять грубой физической силой»

Фото первого боя Усик - Джошуа / фото - BBC

Егор Голуб, тренер чемпиона WBO International Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), в эфире подкаста о боксе The Glove Show поделился своим мнением о реванше между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Перебоксировать Александра у Джошуа не получится. Только взять грубой физической силой, своей антропометрией, своей мощностью, но мне кажется, что у него духа на это не хватит. Мне кажется, у него есть боязнь пропущенного удара. Он уже не раз падал. А кто там говорил, что Александр небьющий? Это было глубокое заблуждение. У меня есть мысль, что для Джошуа во втором поединке все закончится еще печальнее, чем в первом».