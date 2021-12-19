Беринчик поднялся на более чем 20 позиций в рейтинге легковесов
Тренер Беринчика прокомментировал победу Дениса над Чаниевым
Украинский боксер провел самый сложный бой в карьере
16:28
Фото: K2 Promotions
Егор Голуб, тренер украинского легковеса Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), в Instagram сделал пост, посвященный победе подопечного над россиянином Исой Чаниевым (15-3, 11 КО):
«And STILL Слава богу за все».
Беринчик выиграл бой единогласным решение судей. В интервью после поединка украинец отдал должное оппоненту.
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