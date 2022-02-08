Бетербиев и Джо Смит вскоре подпишут контракты на бой
Тренер Бетербиева назвал три самых важных поединка для россиянина. Альварес – в списке
Джон Скалли отметил наиболее денежное противостояние
18:21
Артур Бетербиев / Фото - championatЧлен тренерского штаба чемпиона IBF и WBC в полутяжелом дивизионе Артура Бетербиева (17-0, 17 КО), Джон Скалли, на подкасте Calling Russ Anber с уверенностью заявил, что самыми серьезными оппонентами для его подопечного являются Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО), Джо Смит-младший (28-3, 22 КО) и Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО).
«Я думаю, что для Бетербиева есть три главных боя. Самый важный – поединок с Биволом. В нем определится лучший полутяжеловес в мире. Самым увлекательным будет бой против Джо Смита. Я считаю, что Бетербиев остановит Смита, но Джо позволит этому произойти, потому что он выйдет и попытается победить. Смит выложится по максимуму, и он обладает большой мощью».
«Бой с Канело принесет больше всего денег. Мне кажется, что Альварес может не захотеть подниматься и пытаться зачистить полутяжелый вес. Вряд ли он хочет идти верх и биться со всеми. Возможно, он посмотрит, как Бетербиев всех бьет, а потом просто подерется с Артуром в большом бою. Может, он думает о том, чтобы взять все титулы за один раз, вместо того чтобы побеждать всех».
Напомним, Бетербиев в своем последнем бою нокаутировал в девятом раунде американца Маркуса Брауна.
Комментарии 0