Тренер Чисоры: «Если Канело поднимется в полутяжелый вес, то он может победить Бетербиева»
Тренер Бетербиева: «В бою против Канело выйдем за победой»
Марк Рэмсей – о перспективах своего подопечного в поединке против лидера рейтинга P4P
20:53
Марк Рэмсей / фото - BoxingScene
Марк Рэмсей, тренер непобежденного чемпиона полутяжелого веса по версиям WBC и IBF Артура Бетербиева (17-0, 17 КО), высказался о потенциальном поединке своего подопечного с абсолютным чемпионом суперсреднего веса Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО). Цитирует специалиста Le Journal de Montréal.
«Бой с Альваресом был бы интересен на нескольких уровнях. Вся наша команда хочет такой поединок, он реально разжигает в нас огонь, особенно из-за того, что собой представляет этот вызов. И если это случится, мы выйдем в ринг не для того, чтобы отбыть номер, как многие другие. Мы выйдем туда, чтобы победить Канело».
Напомним, Тедди Атлас призывает поскорее устроить бой Канело – Бетербиев.
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