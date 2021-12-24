Тренер Чисоры: «Если Канело поднимется в полутяжелый вес, то он может победить Бетербиева»

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Дэйв Колдуэлл, тренер известного британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (32-12, 23 КО), заявил порталу Sky Sports, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) способен одолеть обладателя титулов WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артура Бетербиева (17-0, 17 КО).

Если Канело поднимется в полутяжелый вес, то я верю, что он может победить Артура Бетербиева. Я действительно так считаю. Дмитрий Бивол может оказаться весьма неудобным для Альвареса. Бивол – резвый стрелок, он хорош на ногах, и это может стать вызовом для Канело. Эти парни в полутяжелом весе представляют для него угрозу, но я считаю, что Канело все равно найдет способ победить».