Тренер Чисоры: «Если Канело поднимется в полутяжелый вес, то он может победить Бетербиева»
Дэйв Колдуэлл, тренер известного британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (32-12, 23 КО), заявил порталу Sky Sports, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) способен одолеть обладателя титулов WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артура Бетербиева (17-0, 17 КО).
«Габариты и вес – это самая большая угроза для Канело. Если он поднимется в первый тяжелый вес, то там соперники будут крупными. В следующем бою Канело может подраться с Илунгой Макабу, и люди предполагают, что это легкий соперник для него, но нет. Макабу умеет бить. Я знаю, что он не самый крупный парень, но все же достаточно большой, обладающий тяжелым ударом и жесткий.
Если Канело поднимется в полутяжелый вес, то я верю, что он может победить Артура Бетербиева. Я действительно так считаю. Дмитрий Бивол может оказаться весьма неудобным для Альвареса. Бивол – резвый стрелок, он хорош на ногах, и это может стать вызовом для Канело. Эти парни в полутяжелом весе представляют для него угрозу, но я считаю, что Канело все равно найдет способ победить».
Промоутер Лу Дибелла считает, что Артур Бетербиев не сможет победить Сауля Альвареса.
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