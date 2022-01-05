Чисора признался, что вышел боксировать с Паркером со сломанным пальцем
Тренер Чисоры – о поединке с Уайлдером: «Это будет слишком тяжелая ночь для Дерека»
Дэйв Колдуэлл опасается экс-чемпиона мира
20:23
Дерек Чисора / Фото - thetimes.co.ukНаставник британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (32-12, 23 KO), Дэйв Колдуэлл, сообщил, что не будет находиться в углу своего подопечного, если тот выйдет в ринг с экс-обладателем титула в хэвивейте Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).
Цитирует Колдуэлла Talk Sport.
«Нет, я не хочу этого видеть. Это будет слишком тяжелая ночь для Чисоры».
«Дерек – это Дерек, и он будет делать то, что хочет. Ему не так важно, кто что-либо говорит. Это то, что он делал на протяжении всей своей карьеры».
«Он будет прислушиваться к советам людей, когда дело касается противников и тому подобного, но Дерек хочет драться с определенными людьми. Если он хочет поединков, они будут».
«Если бы я поступил по-своему, он бы точно не дрался с Деонтеем Уайлдером».
Ранее британский промоутер Эдди Хирн заявил, что намерен организовать поединок между Чисорой и Уайлдером.
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