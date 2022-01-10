Тренер Чисоры заявил, что Джошуа будет великим, даже если во второй раз проиграет Усику
Тренер Дерека Чисоры
(32-11, 23 KO) Дон Чарльз в интервью Boxing Social поделился своим мнением о смене тренерского штаба Энтони Джошуа
(24-2, 22 KO) накануне реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Знаете, в жизни ты пытаешься оценить вещи. И то, что ты считаешь правильным для себя, ты должен делать. Если Джошуа хочет сменить команду, Энтони имеет полное на это право. Если он считает, что это пойдет ему в плюс, то так тому и быть.
То, чего он добился с Макракеном, – невероятно. Подумайте, если повернуть время вспять на 10 лет, и сказать ему, олимпийскому чемпиону, что он станет самым узнаваемым боксером планеты, и будет зарабатывать невероятные деньги, но ты проиграешь Руису, затем вернешь титулы, и потом проиграешь Усику, ты возьмешь это? Так все в жизни и происходит.
Если этот парень больше никогда не подерется, или сразится, но проиграет, чего он добился и во что превратил жизнь себя и своей семьи…. Достижения в боксе. Многие ребята по Британии и всему миру занимаются боксом из-за него. Я надеюсь, что он возьмет реванш. Я думаю, что у него есть все нужное для того, чтобы вернуться с победой после поражения в первом бою.
Усик в который раз стал главным героем для фанатов бокса.
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