Тренер Чисоры заявил, что Джошуа будет великим, даже если во второй раз проиграет Усику

Джошуа и Усик / Фото: Twitter Энтони

Тренер Дерека Чисоры (32-11, 23 KO) Дон Чарльз в интервью Boxing Social поделился своим мнением о смене тренерского штаба Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) накануне реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



То, чего он добился с Макракеном, – невероятно. Подумайте, если повернуть время вспять на 10 лет, и сказать ему, олимпийскому чемпиону, что он станет самым узнаваемым боксером планеты, и будет зарабатывать невероятные деньги, но ты проиграешь Руису, затем вернешь титулы, и потом проиграешь Усику, ты возьмешь это? Так все в жизни и происходит.

Если этот парень больше никогда не подерется, или сразится, но проиграет, чего он добился и во что превратил жизнь себя и своей семьи…. Достижения в боксе. Многие ребята по Британии и всему миру занимаются боксом из-за него. Я надеюсь, что он возьмет реванш. Я думаю, что у него есть все нужное для того, чтобы вернуться с победой после поражения в первом бою.