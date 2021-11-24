Тренер Дэвиса: «Крус очень опасен и ему есть что доказывать»

Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

Келвин Форд, тренер чемпиона в трех весовых категориях американца Джервонты Дэвиса (25-0, 24 КО), поделился ожиданиями от предстоящего поединка между его подопечным и мексиканцем Исааком Крусом (22-1-1, 15 КО).

Цитирует Форда ресурс boxing247.com:

Мы с нетерпением ждем боя с Крусом. Это не первый раз, когда у нас меняется соперник. Исаак не говорит слишком много, но он очень опасен. Ему есть что доказывать. Стили делают бои, но многие люди неоднократно утверждали, что Дэвис готов к любому стилю. Крус опасен, но мы знаем, чего от него ожидать.

Люди любят Джервонту, но некоторые забывают, что бокс – это развлечение. Если вы послушаете любое его интервью, то поймете, что Дэвис всегда старается оставаться интересным для фанатов».