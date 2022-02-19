Ломаченко получит бой за статус абсолютного чемпиона? Какова ситуация в переговорах с Камбососом
Тренер Дэвиса: «Мы ждем поединка с Ломаченко. Это будет шахматная партия»
Келвин Форд отметил желание своего подопечного
07:17
Джервонта Дэвис / Фото - badlefthookНаставник обладателя регулярного титула WBA в легком дивизионе американца Джервонты Дэвиса (26-0, 24 КО), Келвин Форд, в очередной раз заявил, что его подопечный желает выйти в ринг с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).
Цитирует Форда boxing247.com.
«Мы ждем поединка с Ломаченко. Это будет шахматная партия. Я не знаю, рискнет ли «Лома» встретиться с «Танком», но, по правде говоря, это мегабой. Это поединок, которого люди ждут уже давно».
«Конечно, вы можете спросить, почему мы должны драться с Ломаченко? Когда мы хотели с ним драться, он этого не хотел. Он даже не упоминал имя Дэвиса. Можете пересмотреть записи. Мы хотели драться с Ломаченко, но нам не дали этого сделать, а он все спрашивал, кто такой «Танк»?».
Напомним, в последнем бою Ломаченко деклассировал Ричарда Комми, в то время как Дэвис не очень уверенно выиграл поединок у Исаака Круса.