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Тренер Дэвиса: «Мы ждем поединка с Ломаченко. Это будет шахматная партия»

Келвин Форд отметил желание своего подопечного
Бокс Профессиональный бокс
07:17
Тренер Дэвиса: «Мы ждем поединка с Ломаченко. Это будет шахматная партия»
Джервонта Дэвис / Фото - badlefthook
Наставник обладателя регулярного титула WBA в легком дивизионе американца Джервонты Дэвиса (26-0, 24 КО), Келвин Форд, в очередной раз заявил, что его подопечный желает выйти в ринг с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 КО). 

Цитирует Форда boxing247.com.

«Мы ждем поединка с Ломаченко. Это будет шахматная партия. Я не знаю, рискнет ли «Лома» встретиться с «Танком», но, по правде говоря, это мегабой. Это поединок, которого люди ждут уже давно».


«Конечно, вы можете спросить, почему мы должны драться с Ломаченко? Когда мы хотели с ним драться, он этого не хотел. Он даже не упоминал имя Дэвиса. Можете пересмотреть записи. Мы хотели драться с Ломаченко, но нам не дали этого сделать, а он все спрашивал, кто такой «Танк»?».


Напомним, в последнем бою Ломаченко деклассировал Ричарда Комми, в то время как Дэвис не очень уверенно выиграл поединок у Исаака Круса.

Владимир Кириченко
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Василий Ломаченко Джервонта Дэвис

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